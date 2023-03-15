Путин призвал прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в России Фото: REUTERS

Прокуроры должны жестко реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию в России, заявил президент Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму. Количество таких преступлений в прошлом году возросло. Прошу жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране», – сказал глава государства.

Кроме того, российский лидер попросил не ослаблять внимание к таким проблемам, как охрана окружающей среды и надзор за соблюдением прав осужденных. Путин отметил профессионализм прокуроров и выразил надежду на повышение качества их работы.

Напомним, президент, выступая на расширенном заседании Генпрокуратуры, назвал защиту прав и свобод граждан условием развития России как суверенного государства. Глава государства поручил Генпрокуратуре обеспечить адресность и предметность работы. Разбираться, по его мнению, нужно индивидуально в каждом отдельном случае, а жалобы и обращения должны рассматриваться все без исключений.