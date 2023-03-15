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НовостиОбщество15 марта 2023 13:29

Госдума одобрила в I чтении расширение списка граждан, которые могут получать особые меры соцподдержки

Инициатива затронет военнослужащих и рискующих потерять работу
Сергей КУДРИН
Госдума одобрила в I чтении расширение списка граждан, которые могут получать особые меры соцподдержки

Госдума одобрила в I чтении расширение списка граждан, которые могут получать особые меры соцподдержки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении проект закона, расширяющий перечень граждан, которые могут рассчитывать на получение особых мер социальной поддержки от государства. Речь идёт о новой редакции закона «О занятости населения».

Законопроект № 275599-8 вводит новые категории граждан в списки тех, кто получает особую поддержку от государства - это лица, которые рискуют потерять работу, а также бывшие участники специальной военной операции на Украине. Для них предусматриваются собственные меры поддержки и разрабатывается система, сокращающая нелегальную занятость.

Также законопроект предполагает закрепление понятий самозанятости, платформенной занятости, вводит систему норм мониторинга и прогнозирования рынка труда, регулирует вопросы поддержки занятости молодёжи, устанавливает финансовую поддержку работодателям и многое другое.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Госдуме приняли закон, запрещающий распространение фейков и дискредитацию участников военной спецоперации.