Во Владивостоке на дорогах среди машин заметили лошадей

Очевидцы сняли на проезжей части сбежавших лошадей Фото: Скриншот с видео

В социальных сетях жители Владивостока поделились видео, на котором парочка лошадей несется среди потока машин прямо по проезжей части по улице Окатовая в сторону Запорожской. Неясно, кому принадлежат скакуны. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

Только недавно водители города начали привыкать к выделенным для общественного транспорта полосам. Теперь перед ними возникла новая проблема: лошади, галопом пробегающие совсем рядом.

Жители тоже в удивлении, поэтому поспешили заснять необычное явление на дороге. Лошадей не испугало даже стремительное движение автомобилей. Животные без проблем подстроились под среднюю скорость потока.

– Что делается-то, люди добрые! Галопом по улицам Владивостока скачут лошади! – так видео прокомментировал автор.

Информации о том, кто будет отлавливать сбежавших лошадей, пока нет.