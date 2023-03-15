Стоматолог Габуева предупредила о влиянии стресса на состояние зубов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоматолог Ася Габуева в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала о влиянии стресса на заболевание зубов и десен.

Как уточнила эксперт, на состояние полости рта влияет несколько факторов, среди которых гормон стресса кортизол, выделяющийся, когда человек нервничает. Габуева отметила, что данный гормон повышает уровень кислотности слюны, ускоряя тем самым развитие кариеса, а также стоматита и других заболеваний полости рта.

При волнении у человека во рту появляется мышечное напряжение, которое способно привести к бруксизму - непроизвольному стискиванию зубов и скрежетанию ими во сне.

«Бруксизм является довольно распространенной проблемой, которая чревата различными заболеваниями полости рта», - отметила стоматолог, заявив, что это также может привести и к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом, что «тяжело поддается лечению».

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в интервью RT предупредил об опасности употреблять горячие напитки в холодное время года, отметив, что контраст температур может привести к повреждению эмали.

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