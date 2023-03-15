В Тюмени продолжат работу 235 пунктов по выдаче товаров от Wildberries

Некоторые пункты выдачи заказов Wildberries закрылись из-за забастовки. Фото: akket.com

Сотрудники компании Wildberries в Тюмени рассказали о работе пунктов выдачи заказов. Больше 235 ПВЗ продолжат работу несмотря на жалобы. Гигантские штрафы за бракованный товар душат сотрудников компании, пишет «Наш город».

Руководитель ПВЗ в Тюмени Михаил предполагает, что ограничения могут повлиять на работу пунктов. Примечательно, что штраф за бракованный товар с владельца пункта выдачи будет взыматься в 100% сумме от стоимости заказа.

— Штрафы за закрытие пункта доходят до 44 тысяч рублей в день. Если я не откроюсь, то оштрафуют. Еще удерживают деньги за возвраты, — отметил Михаил.

Тюменские предпринимали просят компанию смягчить систему штрафов. Михаил заявляет, что Wildberries стоит также убрать некоторые ограничения, которые касаются брака товаров.

Добавим, что в некоторых регионах России пункты выдачи товаров остановили деятельность из-за штрафных санкций. Ряд средств массовых информации писали, что ПВЗ закрыли в Екатеринбурге и Владивостоке.

В столице сотрудники компании устроили забастовку, требуя исключить удержание с пунктов выдачи товаров предметы с браком.

Напомним, Wildberries оставил за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в оферту и правила, а также другие документы. Прокуратура Московской области инициировала проверку в связи с ситуацией в компании. Специалисты ведомства дадут правовую оценку после проверки информации.

В самой компании заявили, что информация о закрытии пунктов не является достоверной. Также в конфликт вмешалась Госдума. Депутаты проводят сейчас совещание из-за скандала.