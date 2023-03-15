Воздушную тревогу в очередной раз объявили во всех регионах Украины 15 марта 2023 года Фото: REUTERS

В очередной раз сегодня, 15 марта 2023 года, была объявлена воздушная тревога по всей территории Украины. Тревожным сигналом были затронуты все регионы страны без исключения, о чём свидетельствуют данные сервиса по оповещению населения.

Напомним, это не первый раз, когда воздушную тревогу объявили по всей Украине в среду, 15 марта. Первое массовое оповещение граждан было запущено в районе 11:00 по московскому времени, а второе - в 13:59. Второй сигнал включился сперва в Киеве и Киевской области, а затем был распространён на все регионы.

Последний, на данный момент, сигнал прозвучал в начале пятого часа по МСК, и также был активирован в каждом населённом пункте страны. Напомним, воздушная тревога звучит на Украине ежедневно, иногда по несколько раз, начиная с подрыва Крымского моста октябре 2022 года. Тогда Россия перешла к стратегии массированных ударов по критической инфраструктуре и военным объектам ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 14 марта на Украине также включали массовую воздушную тревогу. Тогда она звучала дважды, но во второй раз быстро была отменена.