Патрушев сообщил о планах России достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия попытается достать обломки рухнувшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Я не знаю, сумеем ли мы достать, но то, что это делать надо и будем этим заниматься, – это обязательно. Надеюсь на успех», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

В свою очередь директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что у РФ есть технические возможности, чтобы поднять обломки американского дрона из Черного моря.

Между тем Соединенные Штаты пока не достали обломки беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper, упавшего в Черное море, и сомневаются, сумеют сделать это.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России прокомментировало инцидент с разведывательным беспилотником США над Черным морем. Как заявили в ведомстве, дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО.