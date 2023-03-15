Аритмолог назвал причины развития аритмии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, кандидат медицинских наук Виталий Шабанов в беседе с «Газета.Ru» назвал причины развития аритмии, отметив, что свою роль могут сыграть наследственность, а также особенности образа жизни.

Шабанов уточнил, что аритмии бывают врожденные и приобретенные. Первая, по его словам, встречается весьма редки, а объясняется генетическими аномалиями и развиваются внутриутробно.

Второй вид развиваются ввиду вирусных заболеваний, адинамичного образа жизни, лишнего веса. Как уточнил специалист все это приводит к накоплению хронических заболеваний и патологии сердечного ритма.

Эксперт отметил, что на аритмии приходится до 15% заболеваний сердца, но она не может возникать спонтанно и у здоровых людей. «Есть также виды аритмий, причина которых кроется в рубцовых изменениях сердечной мышцы после инфаркта миокарда и хирургических вмешательств», — добавил специалист.

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