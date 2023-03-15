Крупный пожар произошел в Астраханском заповеднике Фото: пресс-служба Астраханского заповедника

На территории Астраханского государственного заповедника произошел крупный пожар в связи с возгоранием сухой растительности.

Как сообщается в Telegram-канале заповедника, фронт активного горения, протяженностью около двух километров, распространился в северной части острова Блинов. Ориентированная площадь, пройденная огнем, составляет около трех тысяч гектаров.

В сообщении отмечается, что остров Блинов почти недоступен для тушения с применением наземной и водной техники. Кроме того, ликвидация огня осложнена сильным ветром с порывами до 17-19 м/с. В

В настоящее время в тушении пожара задействованы 14 сотрудников Астраханского заповедника и семь единиц техники. Как отметили в заповеднике, сейчас по всей дельте Волги фиксируются десятки очагов горения, в связи с чем государственные инспекторы Астраханского заповедника мониторят обстановку в круглосуточном режиме.