Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 марта 2023 14:17

Крупный пожар произошел в Астраханском заповеднике

Ориентированная площадь, пройденная огнем, составляет около трех тысяч гектаров
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Крупный пожар произошел в Астраханском заповеднике Фото: пресс-служба Астраханского заповедника

Крупный пожар произошел в Астраханском заповеднике Фото: пресс-служба Астраханского заповедника

На территории Астраханского государственного заповедника произошел крупный пожар в связи с возгоранием сухой растительности.

Как сообщается в Telegram-канале заповедника, фронт активного горения, протяженностью около двух километров, распространился в северной части острова Блинов. Ориентированная площадь, пройденная огнем, составляет около трех тысяч гектаров.

В сообщении отмечается, что остров Блинов почти недоступен для тушения с применением наземной и водной техники. Кроме того, ликвидация огня осложнена сильным ветром с порывами до 17-19 м/с. В

В настоящее время в тушении пожара задействованы 14 сотрудников Астраханского заповедника и семь единиц техники. Как отметили в заповеднике, сейчас по всей дельте Волги фиксируются десятки очагов горения, в связи с чем государственные инспекторы Астраханского заповедника мониторят обстановку в круглосуточном режиме.