Диетолог предупредила худеющих людей об опасности полного отказа от сладкого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru предупредила, что худеющим людям опасно полностью отказываться от сладкого, а также жирного, указав на высокий риск сорваться, вновь начав злоупотреблять кондитерскими изделиями или же фастфудом. По ее словам, абсолютный запрет «повышает тревожность» вокруг таких блюд.

«Можно сравнить со сжатой пружиной: исключаем продукты, а когда беспокойство накапливается, пружина разжимается и происходит срыв, вновь начинается злоупотребление калорийными блюдами», - заявила эксперт, рекомендуя ограничить в рационе сладкое и жирное.

Круглова заявила, что зачастую сбросить мешает добавленный сахар, который человек получает вместе с продукцией пищевой промышленности. Эксперт уточнила, что такие товары небольшие по своему объему, однако очень калорийные, поэтому их легко можно переесть.

«С салатами такого не бывает - они объемные, но не такие калорийные», - отметила она, советуя избегать продуктов, которые повышают аппетит, таких как острые специи, соль, соусы, а также свести к минимуму употребление сладкой газировки.