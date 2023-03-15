Спикеры МЭФ-2023 назвали предстоящий форум комплексным предложением российской экономике

Фото: Пресс-служба Московского экономического форума

В преддверии «Московского экономического форума» (МЭФ) прошла пресс-конференция организаторов форума. Главная тема МЭФ-2023: «Новый мир. Новая индустриализация». В этом году пройдут 18 круглых столов, три пленарных дискуссии. Будут обсуждать идеологию, образование, агропромышленный комплекс, бюджетную политику и другие связанные прямо или косвенно с экономикой темы. На мероприятие приедут иностранные делегации.

— Основная идея за эти годы не изменилась: мы предлагаем альтернативную парадигму экономической политики и философии развития, — рассказал председатель Московского экономического форума, президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. — После СССР Россия переключаюсь на другую парадигму, связанную с именами Гайдара и Чубайса. Она предполагала, что мы должны стать частью мировой экономики, вступать в международные организации. В первую очередь имелись в виду институты западной цивилизации. Такая парадигма завела нас в тупик. Умирают предприятия, молодежь не стремится созидать. Но все для динамичного развития есть: талантливый народ, ресурсы, мощная страна.

Фото: Пресс-служба Московского экономического форума

Спикер также объяснил, что антагонист МЭФ — «Гайдаровский форум».

— Они верят, что миссия России — поставлять сырье на мировой рынок. А мы не хотим видеть родину, как придаток мировой экономики. Россия должна быть самостоятельной, взаимодействовать с другими странами и развивать свою экономику. Эта парадигма более продуктивна.

Академик РАН Роберт Нигматулин считает, что текущая социально-экономическая стратегия не продуктивна:

— Чтобы был рост, нужно строить предприятия, производить станки, делать сбалансированную экономику. Современный экспорт России на 92-93% состоит из нефти, зерна, целлюлозы, сырья и полусырья. Но самая большая проблема — нехватка людей, упало качество кадров, не хватает руководителей. И это не только проблема России. Европа и США столкнулись с тем же.

Директор Института нового общества Василий Колташов убежден, что после волны неолиберального капитализма, которая накрыла страну с 2008 по 2020 годы, необходимы контрреформы:

— При этом возвращаться в «обратную воду» не стоит. Нужно решать текущие задачи.

Генеральный директор «Череповецкого литейно-механического завода» Владимир Боголаев подытожил, что необходимые экономике изменения — не вопрос альтернативного пути, а вопрос существования государства.

— И хотя мы называемся «экономический форум», вопросы и предложения на мероприятии выходят за рамки экономики. Даем комплексное предложение и предлагаем свернуть с «чубайсо-гайдаровских» рельсов.

МЭФ-2023 пройдет 4 и 5 апреля в цифровом деловом пространство «Покровка, 47».