Читатели немецкой газеты Die Welt согласились с мнением Путина по подрыву «Северных потоков» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Die Welt выразили в комментариях поддержку президенту России Владимиру Путину после того, как он прокомментировал заявления западных политиков о якобы «проукраинской группировке», ответственной за подрыв «Северных потоков».

Большое количество комментаторов поддержало точку зрения Путина, назвав «чушью» распространяемые крупнейшими западными средствами массовой информации данные о том, что США якобы непричастны к теракту, совершённому на российских газопроводах.

Одни отмечали, что для любого знакомого с дайвингом человека очевидно, что такая операция не под силу шестерым «активистам». Другие указывали на то, что яхту, на которой якобы передвигались террористы, обнаружили в зоне манёвров, и утаить там судно полное взрывчатки попросту невозможно.

Общее мнение, сложившееся в комментариях немецкой газеты, заключалось в поддержке мнения Путина, и предположениях о том, что у США есть некий компромат на канцлера Германии Олафа Шольца, раз все СМИ ФРГ поддерживают такую нелепую теорию.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Путин категорично отверг попытку американских политиков свалить вину за подрыв газопроводов на некую проукраинскую группировку.