Кадыров развеял слухи о неизлечимой болезни Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг сообщения о неизлечимой болезни, которая была у него якобы обнаружена. Политик назвал себя абсолютно здоровым человеком и заявил, что полон сил.

«Тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать. Как и прежде, занимаюсь спортом, езжу в горы, где совершаю пешие походы, решаю важные вопросы развития республики. Я абсолютно здоровый человек. Некоторым интересно, какое у меня зрение: зрение у меня 100-процентное», – написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров также объяснил, что электронный прибор, который он носит на пальце, – это счетчик молитв, а не «тревожная кнопка или медицинский аппарат», как предполагали некоторые. Глава Чечни пошутил, что авторам этих «фантазийных версий» самим нужна медицинская помощь.

Напомним, в понедельник Кадыров встретился в Кремле с президентом России Владимром Путиным. Сайт KP.RU рассказывал, о чем беседовали политики.