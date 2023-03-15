Названы самые эффективные средства борьбы с дачными вредителями Фото: "КП" Архив

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru назвал самыми эффективными способами борьбы с дачными вредителями кипяток, марганцовку, золу, а также гашеную известь, отметив, что опаснейшими паразитами на приусадебном участке являются колорадский жук, клещи, тля, муравьи, белокрылка, «блошки», мучнистая роса.

«Кипяток - против мучнистой росы, пятнистостей, тли, клещей и других вредителей. Полейте растения водой, нагретой до 60-70 градусов», - рассказал эксперт.

Слабый раствор марганцовки специалист посоветовал для обработки семян, клубней и луковиц, отметив, что это помогает от крестоцветных блошек и тли. «Разбрасываем золу рано утром под корни растений, и вредители исчезнут сами. И еще один способ - гашеная известь», - рассказал он еще об одном средстве.

От муравьев и блошек Чаплин рекомендовал использовать настойки из чеснока, листьев помидоров, а также мыла или отвар из одуванчиков. По его словам, таким раствором нужно обработать им листья или просто рассыпать полоску извести около участка с саженцами.