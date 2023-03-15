Госдума приняла законопроект о маткапитале для отцов с детьми от суррогатных матерей в первом чтении Фото: Shutterstock

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий мужчинам, воспитывающим детей от суррогатных матерей, получать материнский капитал.

Согласно документу, правом на получение материнского капитала будут наделяться мужчины, признанные единственным родителем детей, рожденных от суррогатных матерей с 1 января 2007 года. Закон касается тех случаев, когда мужчина вступил в брак с женщиной, усыновившей этих детей, и если ранее он и его супруга не пользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

Кроме того, предлагается выплачивать материнский капитал мужчинам с первым ребенком, родившимся в результате суррогатного материнства с 1 января 2020 года. В случае, если мужчина умирает или лишается родительских прав, его право на маткапитал передается супруге, усыновившей ребенка независимо от наличия у нее российского гражданства или статуса лица без гражданства.

При смерти обоих супругов или отмене решения о праве усыновления ребенка право на получение материнского капитала возникает у ребенка, не достигшего совершеннолетия. Оно также может быть предоставлено ребенку-студенту, обучающегося по очной форме до окончания обучения, но не дольше чем до достижения им 23 лет.

Напомним, сайт KP.RU разбирался, кому положен материнский капитал в 2023 году.