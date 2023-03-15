Корпорация МСП поможет предпринимателям в спорах с Wildberries

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Генеральный директор Корпорации малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич заявил, что бизнес может рассчитывать на поддержку на любом этапе решения проблем с маркетплейсом.

Как известно, многие поставщики Wildberries недовольны ее финансовой и тарифной политикой, которая, по их словам, меняется чуть ли не ежедневно. Например, в прошлом декабре в Москве у главного офиса интернет-магазина толпа оштрафованных на десятки тысяч рублей продавцов протестовала против таких действий. Поставщиков штрафуют якобы за неверно указанные габариты товаров, а также за другие «нарушения».

А 14 марта этого года в главном офисе компании протестовали уже владельцы пунктов выдачи заказов. Пункты выдачи в ряде городов 15 марта приостановили работу. В социальных сетях предприниматели призывают руководство Wildberries встретиться с ними и обсудить ситуацию, но безуспешно. Основная причина забастовки - изменения условий оферты. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь, или в посылке оказывается не тот товар, то полная стоимость вещи удерживается с владельца пункта.