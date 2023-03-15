Шойгу обсудил с главой Минобороны Сирии Аббасом ситуацию в арабской республике Фото: пресс-служба Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с главой Минобороны Сирии Махмудом Аббасом. Переговоры министров прошли в среду, 15 марта, в Москве.

«В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Министрами обороны России и Сирии подчеркнута важность продолжения тесного взаимодействия, направленного на поддержание стабильности в Сирийской Арабской Республике», – сказано на сайте Минобороны РФ.

Шойгу выразил народу Сирии соболезнования в связи с землетрясением, произошедшем в стране в феврале этого года. Министр обороны Сирии в свою очередь поблагодарил Москву за оказанную российскими военнослужащими помощь и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

Как писал сайт KP.RU, 15 марта в Кремле также прошла встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада прилетел в Москву. В ходе переговоров сирийский лидер заявил о полной поддержке проводимой Россией специальной военной операции на Украине.