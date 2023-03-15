Зеленский подписал указ об увольнении глав трёх военных администраций Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня, 15 марта, указ об увольнении троих глав военных администраций - Одесской, Хмельницкой и той части Луганской области, которая ещё находится под контролем Киева. Об этом сообщается в пресс-службе Зеленского.

Так, председатель Луганской военной администрации Сергей Гайдай был уволен, якобы, по собственному желанию - Зеленский просто подписал его собственное заявление об отставке. Аналогичная ситуация представляется и в отношении Максима Марченко (Одесская военная администрация) и Сергея Гамалия (Хмельницкая).

Напомним, недавно представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявлял о том, что кабмин согласовал увольнение Гайдая, Марченко и Гамалия.

Ранее KP.RU сообщал о том, что к Зеленскому обратился ведущий Fox News Такер Карлсон, заявивший, что Киеву необходимо оставить в покое Крым и Донбасс.