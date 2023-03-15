Запад добивается усиления влияния санкций на российскую нефть Фото: REUTERS

Россия экспортирует около 75 % своей нефти, которая предназначена на продажу, в обход подконтрольных Евросоюзу и США компаний. Это совершенно не устраивает Вашингтон, так как демонстрирует несостоятельность антироссийских санкций. Об этом пишет «Российская газета».

В то же время доля торговли нефтью с другими странами, не с США и Европой, у России стремительно растёт. Только в конце 2022 года заявлялось о том, что Москва перенаправила около 60 % всего экспорта нефти к другим партнёрам.

Есть основания полагать, что коллективный Запад попытается ещё больше закрутить гайки в этом направлении, чтобы Россия перестала получать деньги от продажи нефти. Однако как это будет реализовано - не ясно, ведь чем больше ограничений, тем более теневым становится рынок.

Главная ошибка Запада заключается в том, что ставка была сделана на уверенность в собственной экономической незаменимости. Однако вместо ожидаемого результата санкции лишь увели нефтяной рынок России в серую, недоступную американцам и европейцам зону.

Пока что всё, что может делать Запад, это оказывать политическое давление на основных импортёров российской нефти - Индию и Китай. Однако, цифры и доходы говорят о том, что нефть продолжает хорошо продаваться за рубежом.

Ранее KP.RU сообщал о том, что западные санкции не помешали России заработать миллиарды долларов на продаже нефти.