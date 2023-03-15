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НовостиЭкономика15 марта 2023 17:50

Запад добивается усиления влияния санкций на российскую нефть

Сейчас санкции против торговли российской нефтью работают только на одну четверть
Сергей КУДРИН
Запад добивается усиления влияния санкций на российскую нефть

Запад добивается усиления влияния санкций на российскую нефть

Фото: REUTERS

Россия экспортирует около 75 % своей нефти, которая предназначена на продажу, в обход подконтрольных Евросоюзу и США компаний. Это совершенно не устраивает Вашингтон, так как демонстрирует несостоятельность антироссийских санкций. Об этом пишет «Российская газета».

В то же время доля торговли нефтью с другими странами, не с США и Европой, у России стремительно растёт. Только в конце 2022 года заявлялось о том, что Москва перенаправила около 60 % всего экспорта нефти к другим партнёрам.

Есть основания полагать, что коллективный Запад попытается ещё больше закрутить гайки в этом направлении, чтобы Россия перестала получать деньги от продажи нефти. Однако как это будет реализовано - не ясно, ведь чем больше ограничений, тем более теневым становится рынок.

Главная ошибка Запада заключается в том, что ставка была сделана на уверенность в собственной экономической незаменимости. Однако вместо ожидаемого результата санкции лишь увели нефтяной рынок России в серую, недоступную американцам и европейцам зону.

Пока что всё, что может делать Запад, это оказывать политическое давление на основных импортёров российской нефти - Индию и Китай. Однако, цифры и доходы говорят о том, что нефть продолжает хорошо продаваться за рубежом.

Ранее KP.RU сообщал о том, что западные санкции не помешали России заработать миллиарды долларов на продаже нефти.