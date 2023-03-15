Диетолог посоветовала худеющим не отказываться полностью от сладкого Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Те, кто на диете, знают, как сложно полностью отказаться от сладкого. Из-за этого часто случаются срывы. Диетолог Наталья Круглова посоветовала худеющим полностью не отказываться от сладкого и жирного, в противном случае можно сорваться и переесть фастфуда или кондитерских изделий.

Абсолютный запрет «повышает тревожность» вокруг запретной еды. Человек напоминает сжатую пружину, а когда беспокойство восходит до предела, пружина разжимается и происходит срыв.

Лучшим вариантом будет правильно ограничить рацион, а не вводить тотальные запреты на сладкое и жирное.

Лишний вес мешает сбросить сахар, который содержится во всех продуктах. В пищевой промышленности он есть даже там, где меньше всего ожидаешь его встретить.

- У таких продуктов высокая вкусовая привлекательность, их легко переесть, так как они небольшие по объему, - сказала диетолог NEWS.ru.

Потребление таких продуктов ведет к откату в прогрессе, лишний вес возвращается. Так что лучше делать упор на салаты во время похудания.

А вот таких продуктов, как соль, острые специи, соусы лучше избегать, так как они повышают аппетит.