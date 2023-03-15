Экономист Разуваев уверен, что ключевая ставка после заседания ЦБ останется на уровне 7,5% Фото: Михаил ФРОЛОВ

17-го марта состоится очередное заседание Центрального банка России. На нем, скорее всего, будет поднята дискуссия относительно ключевой ставки. Эксперты ожидают решения главы ведомства Эльвиры Набиуллиной, в том числе, по дальнейшим мерам поддержки рубля.

Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев уверен, что ключевая ставка останется без изменений на уровне 7,5%. Это значит, что процентные ставки по кредитам не будут меняться.

Но некоторые аналитики высказывают мнение, что ставка может вырасти до 8,25 – 8,5%.

- Но скорее ЦБ стоит пойти на снижение поддержав акции и бонды. Решение оставить ключевую ставку без изменений будет нейтрально для рубля и рынка акций, – отметил Разуваев в беседе с ФАН.

Если ключевая ставка и ставки на рынке растут, граждане и бизнес перестают брать кредиты и кладут средства на вклады. Тогда денег в экономике становится меньше, и инфляция снижается.

Если ключевая ставка и ставки на рынке снижаются, граждане и бизнес снимают средства со вкладов, берут кредиты и инвестируют их в производство или тратят на товары. Тогда денег в экономике становится больше, и инфляция разгоняется, сообщает Пятый канал.

Ранее ЦБ продлил ограничения на обращение валюты в России, которое действовало до марта, передает "360".