Захарова заявила, что режим Санду ведет агрессивную, ненавистническую риторику в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в студии Радио «Комсомольская правда» ответила на важные вопросы взаимодействия России с государствами на постсоветском пространстве.

В продолжение разговора о поддержании коллективным Западом нестабильности по периметру России Захарова указала, «посмотрите, что происходит в Молдавии. Ну, это же безумие!».

«Заявления режима Санду, …после репрессий… в отношении собственного населения, после зачистки информационного поля, после совершенно неадекватных заявлений в отношении нашей страны, просто агрессивная, какая-то ненавистническая риторика - это называется только режим», - подчеркнула она.

Дипломат добавила, «кому…в дружественной для нас стране… выгодно было разрушение, стремительное обрушение вот этой ткани наших отношений? Ну, кому? Назовите мне тот сегмент общества».

Захарова пояснила, что никакая сфера взаимодействия между странами не выиграла от этой дестабилизации.

По ее словам, «это делается вопреки интересам людей, которые там живут…».

Дипломат выразила свое мнение относительно закона о языке в Молдавии, отметив, что «название (молдавского – прим.) языка румынским для граждан Молдавии - это не пощечина даже. Это нечто совершенно несовместимое с национальными интересами, с исторической правдой, с реалиями сегодняшнего дня».

Она отметила, что это никогда не было внутренней проблемой Молдавии, люди не стремились рассуждать на эту тему.

«Эта тема подогревается только исходя из того, сколько денег получают те силы на территории Молдавии, которые разгоняют подобные совершенно провокативные идеи», – добавила Захарова.

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