Захарова: Взаимоотношения России и Китая - наивысшая точка в развитии наших отношений

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в студии Радио «Комсомольская правда» в преддверии визита Си Цзиньпина в Россию и его встречи с Владимиром Путиным рассказала о взаимоотношениях России и Китая.

«У нас есть договор о дружбе. У нас есть констатация того, что это наивысшая точка историческая в развитии наших отношений», - заявила Захарова в ответ на вопрос ведущего, кто нам в итоге Китай.

Она подчеркнула, что «у нас дружеские отношения, конечно».

При этом дипломат отметила, что совершенно нормально в отношениях государств придерживаться принципа «доверяй, но проверяй» ко всем.

«Все, что во внешнем контуре, при разном уровне приближения или удаления… предполагает наличие доверия и проверку партнеров, друзей и союзников по степени реализации того, о чем мы договариваемся», - пояснила Захарова.

Она продолжила, «все задают вопрос. А вот нас на востоке, в Азии, например, они нас не обманут? Ну, во-первых, не надо обманываться самим. Для этого есть аналитика, разум, договоры и, самое главное – проверка того, о чем договаривались – сделано или не сделано».

«Ведь на западе-то обманывали постоянно. И разве это только в 21 веке началось? А в 20-м все наши беды, откуда шли? С востока разве?», - уточнила дипломат.

По ее словам в отношениях между государствами, «надо доверять, но проверять, надо выстраивать отношения такие, которые в первую очередь выгодны нам, отвечают нашим национальным интересам и служат интересам нашего народа. Конечно, при взаимоуважительном отношении ко всем».

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