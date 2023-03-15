Захарова: В России с огромной любовью, теплотой и заботой относились к братскому народу Сербии Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в студии Радио «Комсомольская правда» прокомментировала заявление министра экономики Сербии Раде Баста и взаимоотношения наших стран на фоне слов официальных лиц.

«Дело в том, что странно вводить санкции против нашей страны, которая всегда взаимоуважительно относилась к Сербии, как к государству, и с огромной любовью, теплотой и заботой относилась к народу, братскому народу Сербии, и на фоне того, что давят на них Соединенные Штаты Америки», - прокомментировала Захарова слова министра, что его стране придется присоединиться к антироссийским санкциям.

По ее словам, с таким же пылом и страстью можно было бы ответить на давление Соединенных Штатов Америки. Согласитесь – это логично.

Дипломат подчеркнула, что «если есть давление, нужно же понимать, и я думаю, что в Сербии большинство понимают – со стороны Соединенных Штатов оно не закончится с принятием санкций. Они никогда не прощают никому слабости».

Захарова продолжила, что «любое проявление слабости для Соединенных Штатов Америки – это только сигнальная лампочка для того, чтобы додавливать до конца».

«Поэтому к этому нужно просто реалистично относиться», - подытожила она.

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