Сенатор Косачев призвал не делать из уехавших россиян оппонентов государства

Сенатор Косачев Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время брифинга призвал не делать из уехавших заграницу россиян оппонентов государства.

«Стратегией общества российского должно быть содействие возвращению на родину тех, кто в какой-то момент дрогнул и родину покинул», - сказал Косачев.

Сенатор отметил, что в этом вопросе должен быть индивидуальный подход, поскольку в большей части эти люди не совершали необратимых действий, которые бы превращали их в изгоев и оппонентов государства.

«При этом те, кто запятнал себя «соответствующими заявлениями и действиями», должны получать индивидуальную правовую и, если это требуется, судебную оценку», - подчеркнул Косачев.

Как писал сайт KP.RU, 6 февраля 2023 года газета «Известия» со ссылкой на председателя думского комитета по культуре Елену Ямпольскую сообщали, что в Госдуме намерены оценить предложения о возможных мерах наказания для уехавших за границу граждан РФ, которые допускают высказывания, дискредитирующие Российскую Федерацию.

В июне 2022 года российские знаменитости выразили свое мнение об уехавших из России.

После начала специальной военной операции на Украине многие российские знаменитости потянулись за кордон. Кто-то просто в отпуск, другие по работе. А кто-то и в эмиграцию - молча или заявив о несогласии с внешней политикой Отечества.

«Не думаю, что это такая принципиальная потеря для России. И если я уеду, Россия переживет. Мы приходим и уходим, а Россия остается. Она больше, чем любой человек», - заявил режиссер Карен Шахназаров.

Актер Антон Шагин отмечал, что «сейчас в связи со спецоперацией многие - кто на отдых, кто куда - уехали. Окончательно маски сброшены. И меня это радует. Я считаю, что это иудово племя. Это люди с сердцем изначально предательским».