Daily Mail: В Британии запаниковали после решения Путина вооружить флот «Посейдонами» Фото: Олег Кулешов

Решение президента России Владимира Путина вооружить ВМФ передовыми ядерными торпедами «Посейдон» заставило экспертов смоделировать разрушительный эффект в случае удара по Британии, об этом написала Daily Mail.

«Если Россия запустит «Посейдон» с «подлодки Судного дня» и она взорвется, например, в устье Темзы, то приливная волна полностью уничтожит Лондон», - приводит издание мнение военных экспертов.

Профессор Эндрю Футтер заявил, что «Темза подверглась бы облучению, но в центре Лондона в живых осталось бы так мало людей, что это не имело бы большого значения».

По мнению помощника директора по безопасности в компании RAND Europe Джеймса Блэка, «Посейдон» может плыть незамеченным очень долго.

«Это вносит дополнительную неопределенность в вопросы планирования обороны стран НАТО», - пояснил эксперт.

Как писал сайт KP.RU, «Посейдон» - крупная ядерная торпеда с дальностью хода 10 000 км. Может двигаться на глубине 1000 метров со скоростью 200 километров в час (или примерно 110 узлов), которая предназначена для поражении прибрежных городов противника в качестве своеобразного оружия ответного удара.

Как отмечалось, в Пентагоне мощность ядерной боеголовки оценили в 10 мегатонн. За высокие тактико-технические характеристики западные СМИ окрестили наш беспилотник «торпедой Апокалипсиса» и «машиной Судного дня».

«Посейдон» может маневрировать по курсу и по глубине, что делает перехват аппарата или противодействие ему практически нереальным.

23 апреля 2019 года на заводе «Севмаш» была выведена из эллинга и спущена на воду АПЛ специального назначения «Белгород». Это первая в российском военно-морском флоте субмарина, способная нести беспилотные подводные аппараты «Посейдон».

3 октября 2022 года военный обозреватель «КП» Виктор Баранец сообщил, что «сейчас в российском ВМФ есть две атомные подлодки, носители «Посейдона», - это подводные лодки «Белгород» и «Хабаровск». На борту каждой – по 6 таких ядерных дронов».