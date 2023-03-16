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НовостиПолитика15 марта 2023 23:27

Губернатор Гладков: В Белгороде система ПВО сбила две ракеты

По предварительным данным, пострадавших нет
Сергей ГАПЧУК
Губернатор Гладков: В Белгороде система ПВО сбила две ракеты

Губернатор Гладков: В Белгороде система ПВО сбила две ракеты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белгороде системой противо-воздушной обороны было сбито две ракеты, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде системой ПВО было сбито 2 ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет», - заявил глава региона.

Он отметил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта Вячеслав Гладков заявил о том, что системы ПВО сбили над Белгородским районом беспилотный летательный аппарат, который рухнул в частном секторе.

13 марта глава региона сообщал, что система ПВО сбила над Белгородской областью, в том числе над Белгородом, четыре украинских ракеты.

12 марта в центральной части Донецка прогремело несколько взрывов. ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО. Удары пришлись по Буденновскому и Калининскому районам столицы Донецкой Народной Республики.