Губернатор Гладков: В Белгороде система ПВО сбила две ракеты
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В Белгороде системой противо-воздушной обороны было сбито две ракеты, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгороде системой ПВО было сбито 2 ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет», - заявил глава региона.
Он отметил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.
Как писал сайт KP.RU, 14 марта Вячеслав Гладков заявил о том, что системы ПВО сбили над Белгородским районом беспилотный летательный аппарат, который рухнул в частном секторе.
13 марта глава региона сообщал, что система ПВО сбила над Белгородской областью, в том числе над Белгородом, четыре украинских ракеты.
12 марта в центральной части Донецка прогремело несколько взрывов. ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО. Удары пришлись по Буденновскому и Калининскому районам столицы Донецкой Народной Республики.