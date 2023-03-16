Экс-разведчик ВС США: Путин ответил на обман Вашингтона гиперзвуковыми ракетами «Авангард» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин ответил на обман США в вопросе размещения противоракетных систем в Европе разработкой гиперзвуковых ракет «Авангардов», об этом заявил экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.

Офицер напомнил, что Вашингтон с начала 2000-х годов начал размещать ПРО в Восточной Европе и пытался убедить Москву, что эти установки не предназначены для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

«Мы лгали русским, и Путин в конце концов заявил: «Что ж, это то, что вы собираетесь сделать? Тогда мы построим такие системы, которые уничтожат ваши ракеты», - сказал Риттер.

Он продолжил, что в 2018 году он объявил о создании этих установок. Он посмотрел американцам в глаза и сказал: «Мы десятилетиями говорили вам не делать этого, мы предупреждали вас о последствиях, но вы не слушали нас».

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2020 года генерал Глен Ванхерк заявил, что российское и китайское гиперзвуковое оружие представляет собой угрозу для США, что такое оружие «с потенциалом независимого маневрирования» бросает вызов прежним версиям систем раннего предупреждения о ракетном нападении, что «оборона от гиперзвукового оружия не успевает за его развитием».

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в своем послании рассказал о новейшем стратегическом гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком «Авангард». Предприятия оборонпрома России уже приступили к серийному производству этой системы.

Напомним, первый пуск ракеты «Авангард» состоялся в 2011 году. Финальное испытание «Авангарда» было проведено в марте 2015 года. 26 декабря 2018 года.

Ракета смогла разогнаться до скорости в 33 тыс. км\ч., и успешно поразить цель на полигоне «Кура».

Боевая часть ракеты состоит из трёх отдельных ударных блоков, каждый из которых способен независимо от другого поражать цели. «Авангард» может оснащаться ядерными зарядами, мощностью порядка 250 килотонн в тротиловом эквиваленте.