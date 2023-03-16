Мишустин поддержал возвращение к традициям отечественного высшего образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что возвращение к традициям отечественного высшего образования позволит молодым людям получать хорошее образование и быть востребованными.

«Действительно, это (отказ от Болонской системы – прим.) случилось, мы это поддерживаем», - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что «будет не лишним реализовать все, что нужно, в лучшем виде, переняв традиции профессионального советского образования».

«Инженерные школы дали бы возможности нашим ребятам получить классное профессиональное образование и быть востребованными на рынке труда в своей стране, в дружеских странах», - пояснил премьер.

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционной системе обучения в вузах.

26 февраля 2023 года первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что «российская система образования имеет столетние уникальные традиции, которыми мы по праву можем гордиться и мы не имеем право потерять это наследие, должны его бережно использовать, в том числе и наследие советской школы, которая по праву считалось одной из лучших в мире».

Он отметил, что «современные условия также требуют изменений, поэтому важно соблюсти баланс наработанного опыта и новых подходов».

Напомним, в 2003 году слова «бакалавриат» и «магистратура» появились в лексиконе жителей России. Болонская система образования приживалась в стране с трудом, споры о ее целесообразности велись беспрерывно.

24 мая 2022 года министр Фальков заявил об отказе от этой двухуровневой системы.