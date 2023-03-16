Башар Асад заявил, что Запад руками Зеленского и террористов в Сирии начал третью мировую войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада начал третью мировую войну, которую ведет руками нацистов на Украине во главе с Зеленским и руками террористов в Сирии, об этом заявил РИА Новости президент Сирии Башар Асад.

«Я считаю, что третья мировая война идет… Сейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн», - отметил сирийский лидер.

По словам президента Асада, Зеленский сегодня ведет войну от лица Запада своей армией, состоящей из нацистов.

«То же самое, террористы - это армии, действующие от лица Запада в Сирии и других регионах», - подчеркнул президент Сирии.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Сирии сказал, что Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

«Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случился конфликт, это исторически российские территории», - заявил Асад.

«Позиция Сирии - четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории - территории России», - подчеркнул сирийский лидер.

Ранее 15 марта президент Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным ещё раз повторил свою позицию о полной поддержке российской борьбы с нацизмом и неонацизмом в любых их проявлениях.