Demokraatti: Запрос Киева на передачу ей поездов, курсировавших между Хельсинки и Петербургом, поставил в тупик финское правительство Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Запрос Киева на передачу поездов Allegro, курсировавших между Хельсинки и Петербургом, поставил в тупик финское правительство, об этом написала газета Demokraatti.

«Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии», - сказано в статье.

Издание отметило, что запрос оказался «тщательно продуманным стратегическим ходом» Киева.

«Мол, пусть финны покажут, как они умеют импровизировать!» – подчеркнули в публикации.

Газета пояснила, что эти поезда являются собственностью компании «Карельские поезда», основанной РЖД, и финской железнодорожной компанией VR.

«Нарушение Хельсинки принципа охраны собственности «развяжет России руки» для национализации финской собственности на своей территории», - подытожили в публикации.

Как писал сайт KP.RU, 25 марта 2022 года финская газета Helsingin Sanomat написала, что поезд Allegro сообщением Хельсинки – Санкт-Петербург прекратит перевозку пассажиров с 28 марта 2022 года.

Как сообщается, соответствующее решение власти Финляндии рекомендовали принять железнодорожной государственной компании VR.

Министр управления госсобственности Финляндии Тютти Туппурайнен рассказала, что использование Allegro в условиях санкций нецелесообразно.

По ее словам, регулярный транспорт был необходим, чтобы финны могли вернуться в свою страну, и к настоящему моменту все желающие это уже сделали.

25 марта 2022 года директор по пассажирским перевозкам компании-оператора «Аллегро» VR Group Топи Симола сообщил, что сохранять движение поездов финская сторона считает нецелесообразным, в том числе по политическим мотивам.