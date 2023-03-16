Экс-советник президента США Болтон: Байден боится «победы» Украины Фото: REUTERS

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Джо Байден хочет «поражения» России, но боится «победы» Украины.

«Байден хочет, чтобы Россия «проиграла», но, похоже, боится, что Украина на самом деле «победит», - написал Болтон в колонке для газеты Wall Street Journal.

Болтон пояснил, что «политика Белого дома состоит в поддержке обороны Украины, но недостаточной для того, чтобы она была «слишком эффективной».

«Критически важные боеприпасы США истощаются, а текущие возможности их пополнения недостаточны», - отметил экс-советник.

Как писал сайт KP.RU, американский военный и писатель Ноктис Дрейвен предупредил западных наемников, что Украина – не сафари, как в Ираке и Афганистане.

«Американские ветераны, пожалуйста, поймите, что конфликт между Россией и Украиной — это не Афганистан и не Ирак. Вы не воюете против неподготовленных, немотивированных, плохо финансируемых гражданских лиц», - сказал Дрейвен.

19 июня 2022 года США вооружают Украину, чтобы принудить Россию соблюдать изобретенные Вашингтоном правила, но эта цель не будет достигнута.

Сергей Лавров отметил, что США давно и открыто декларировали определенные цели в отношении России, и накачивание Украины вооружениями является одним из способов достижения этих целей.