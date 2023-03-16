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НовостиПолитика16 марта 2023 3:30

Минобороны РФ: танки Т-90М сорвали вылазку ВСУ на Краснолиманском направлении

Боевики понесли потери и были отброшены на ранее занимаемые рубежи
Сергей ГАПЧУК
Минобороны РФ: танки Т-90М сорвали вылазку ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ: танки Т-90М сорвали вылазку ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские танки Т-90М «Прорыв» сорвали попытку вылазки разведгруппы ВСУ на Краснолиманском направлении, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин.

«На Краснолиманском направлении расчетами БПЛА группировки войск «Центр» была выявлена разведгруппа 81-й аэромобильной бригады ВСУ с целью доразведать позиции российских войск», - заявил Аверин.

Офицер уточнил, что экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи.

Как писал сайт KP.RU, ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» российских войск уничтожили огневые позиции украинских САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов в районе Марьинки в ДНР.

«В районе населенного пункта Марьинка расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневые позиции самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также боевой склад с боеприпасами националистов», - заявил Бигма.

Он добавил, что на Авдеевском направлении бойцы при помощи разведывательных средств и тепловизоров выявили временное место дислокации украинских солдат. После чего цель была уничтожена вертолетвми армейской авиации.