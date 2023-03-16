Что произошло в ночь на 16 марта

Министр обороны России Шойгу обсудил с главой Пентагона инцидент с беспилотником в Чёрном море Фото: REUTERS

15 марта 2023 года глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с руководителем Пентагона Ллойдом Остином.

Как отмечалось, основной темой их переговоров стал инцидент с американским беспилотником, рухнувшим в Чёрное море рядом с границей России.

Сообщалось, что инициатива в проведении этого телефонного разговора принадлежит американской стороне - Остин сам запросил переговоры с Шойгу.

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