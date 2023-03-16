Посол Озеров заявил, что США и Евросоюз требуют от Африки прекратить контакты с Россией

Евросоюз пытался убедить Африку не сотрудничать с Россией Фото: REUTERS

Делегации США, Евросоюза, Британии и Канады угрожают африканским странам реакцией на нарушения антироссийских санкций и требуют чуть ли не полностью прекратить сотрудничество с Россией. Об этом сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел (МИД) России Олег Озеров в беседе с РИА Новости.

"Буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а также из Евросоюза", - уточнил Озеров.

Например, министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен во время африканского турне в каждой стране заявляла о том, что американская сторона будет решительно реагировать на любое несоблюдение западных санкций против РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, издание Financial Times сообщило, что Запад пытался использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить внешнеполитическую линию в отношении России.

Западным лидерам при этом не удалось довести до руководителей стран так называемого глобального юга идею о том, что действия России на Украине якобы "угрожают безопасности не только Европы, но и всего мира", говорится в публикации.

По оценке британских журналистов, представители государств Африки и Латинской Америки были больше обеспокоены ростом инфляции, ценами на энергоносители и вопросами продовольственной безопасностью, нежели ситуацией на Украине.