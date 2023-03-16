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НовостиПолитика16 марта 2023 5:20

Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в Сирии

Сирийский лидер отметил, что вопрос носит скорее технический и логистический характер
Роман КИЛЬМЯШКИН
Башар Асад

Башар Асад

Фото: REUTERS

Президент Сирии Башар Асад считает хорошей идеей расширение военного присутствия РФ в Сирии. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости по итогам визита в Москву.

"Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии - это хорошо, это послужит этой идее", - подчеркнул Асад, добавив, что вопрос носит скорее технический и логистический характер.

По словам политика, военное сотрудничество России и Сирии было одной из тем переговоров на уровне национальных министерств обороны, однако их детали Асад приводить отказался, отметив, что подобная теме "всегда имеет своего рода секретность".

Как ранее писал сайт KP.RU, Башар Асад заявил, что Дамаск признал новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов новыми территориями.

"Позиция Сирии - четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории - территории России", - подчеркнул сирийский лидер.

Напомним, Башар Асад выразил мнение, что Запад начал третью мировую войну, которую ведет руками нацистов на Украине во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.