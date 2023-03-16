Макрон пригрозил роспуском национального собрания

Макрон угрожает нижней палате парламента роспуском Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон угрожает нижней палате парламента страны роспуском в случае пропала голосования по повышению пенсионного возраста. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на источники в правительстве Франции.

Окончательное голосование по проекту пенсионной реформы должно состояться в четверг 16 марта. По итогам голосования будет решено, поднимут ли во Франции пенсионный возраст до 64 лет. Сайт KP.RU ранее рассказывал, что проект пенсионной реформы вызвал волну протестов в Париже и многих других крупных городах Франции.

Также телеканал BFMTV отметил, что угрозы Макрона связаны с тем, что правительство не хочет прибегать к использованию статьи 49.3 конституции, позволяющей властям принимать законопроекты без одобрения парламента. Данный шаг, по мнению премьера Франции, может быть воспринят как признак слабости власти, которая не может убедить депутатов в необходимости реформирования пенсионной системы страны.