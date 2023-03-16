Полянский: Россия и Украина находятся на пороге серьезных военных событий не в пользу Киева

Полянский: мы стоим на пороге военных событий не в пользу Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Kim Iversen show" заявил, что мы находимся на пороге серьезных военных событий не в пользу Украины. По его словам, вооруженные силы Украины находятся в очень плачевной ситуации в Артемовске и несут серьезные потери.

Полянский отметил, что погодные условия также создают проблемы для ВСУ, из-за весенней распутицы Киев не может использовать тяжелую военную технику. “Мы находимся накануне весьма серьезных военных событий не в пользу Украины”, – заявил Полянский.

Также дипломат затронул вопрос качества подготовки военных, отправленных Киевом на удержание Артемовска. По его словам, бойцов подготавливают два - три дня, и отправляют “как пушечное мясо” на защиту города.

Сайт KP.RU ранее приводил схожее мнение командира спецназа "Ахмат" Алаудинова. По мнению военного, Киев вывел из города всех высококвалифицированных бойцов, и заменил их на мобилизованных, которые, по его словам, погибают там сотнями.