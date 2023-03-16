WP: в Республиканской партии США идет "гражданская война" по вопросу помощи Киеву

Среди американских сенаторов нет единого мнения о поддержке Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Республиканской партии Соединенных Штатов разгорелась "гражданская война" по вопросу поддержки Киева. Об этом заявил старший советник организации "Обеспокоенные ветераны за Америку" Дэн Колдуэлл изданию The Washington Post.

По его словам, однопартийцы никак не могут прийти к единому мнению по украинскому конфликту: в то время как одни заявляют о "важности победы Украины", другие говорят о том, что нельзя тратить деньги американских налогоплательщиков на ситуацию, не имеющую отношения к национальной безопасности США и благополучию граждан страны.

Одним из противников военной помощи киевскому режиму выступает сенатор Кэри Лейк.

"Заработанные трудом американцев сотни миллиардов долларов направляют за границу, чтобы начать третью мировую войну", - утверждает Лейк.

Как ранее писал сайт KP.RU, по оценке китайских журналистов, Вашингтон намекнул Украине, что за поставляемую Западом военную помощь придется заплатить.

Автора публикации уверен, что США заранее оценили стоимость поставляемой военной помощи. Платить за нее, по словам издания, Киеву придется после того, как Украина достигнет "непрозрачных целей администрации Байдена".

Напомним, в США разделяют мнение о том, что Киеву придется оплатить всю помощь, предоставленную Западом. Так, New York Times писало, что в конгрессе США растут волнения касательно высокой стоимости поставляемой Киеву помощи.