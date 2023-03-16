ВСУ получили крупную партию ПТРК NLAW под Артемовском

ВСУ получили партию ПТРК NLAW Фото: Александр КОЦ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, со ссылкой на собственные источники, сообщил о поставке украинским военным крупной партии шведско-британских противотанковых ракетных комплексов NLAW в район Артемовска.

По словам Марочко, противотанковые гранатометы выдают бойцам не проводя инструктаж, но выдают инструкцию на английском языке. Также подполковник сообщил, что на опорные пункты ВСУ прибыли инструкторы по использованию данных комплексов, которые проходили подготовку в Великобритании. Об этом бывший военный рассказал РИА Новости.

О качестве поставляемых ПТРК NLAW и Javelin ранее рассказывал сайт KP.RU. Один из пленных бойцов ВСУ рассказывал о том, что поставляемые Киеву противотанковые комплексы НАТО зачастую либо неисправны, либо некомплектны.

Напомним, недавно подполковник Марочко сообщал о переброске резервов ВСУ под Артемовск, что может говорить о подготовке Киева к попытке провести контрнаступление в городе.