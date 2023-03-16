Свыше 100 тысяч россиян переехали в Армению в 2022 году

В Армению переехали более 100 тысяч россиян в 2022 году Фото: REUTERS

В Армению переехали свыше 100 тысяч россиян в 2022 году. Об этом заявил министр экономики республики Ваган Керобян в беседе с газетой "Ведомости".

"Чистая релокация за 2022 год - примерно 108–110 тыс. граждан, - уточнил Керобян. - То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание".

По словам чиновника, это помогло экономическому росту страны, так как многие переселенцы из РФ открывают бизнес.

Только в 2022 году в Армении открылось порядка 2,5 тысячи юридических лиц с участием россиян, а еще 4 тысячи уроженцев РФ стали индивидуальными предпринимателями, добавил министр.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время брифинга призвал не делать из уехавших заграницу россиян оппонентов государства. Сенатор отметил, что в этом вопросе должен быть индивидуальный подход, поскольку в большей части эти люди не совершали необратимых действий, которые бы превращали их в изгоев и оппонентов России.

Напомним, свыше 60% российских граждан, покинувших Россию, уже вернулись обратно, продолжая трудиться на прежней работе. Об этом сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.