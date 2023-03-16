Асад допустил участие в спецоперации добровольцев из Сирии, но не от имени государства

Башар Асад Фото: REUTERS

Сирийские добровольцы могут принимать участие в российской специальной военной операции на Украине, но не от имени государства. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в беседе с РИА Новости.

По словам политика, соответствующие обращения граждан будут поступать напрямую в российские органы, поэтому власти республики об этом ничего знать не будут.

"Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства - они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем", - уточнил Асад.

Как ранее писал сайт KP.RU, Башар Асад заявил, что Дамаск признал новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов новыми территориями. Он также выразил мнение, что Запад начал третью мировую войну, которую ведет руками нацистов на Украине во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским

Напомним, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что несколько тысяч иностранцев, в том числе граждан западных стран, желают участвовать в специальной военной операции на стороне Российской Федерации.

По его словам, в числе людей, готовых отправиться добровольцами, есть как граждане государств постсоветского пространства, Ближнего Востока и Латинской Америки, так и американцы, британцы, канадцы, французы и немцы.