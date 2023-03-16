Посол Алипов назвал вбросами сообщения о согласии Индии соблюдать потолок цен на российскую нефть

Индия не будет присоединяться к требованиям по ограничению цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Посол России в Индии Денис Алипов в эфире “Соловьев Live” назвал вбросами сообщения СМИ о том, что Индия согласилась соблюдать потолок цен при покупке российской нефти. Алипов заявил, что Индия не является участником механизма ограничения цены российской нефти, и неоднократно выражала сомнения об эффективности подобных мер.

Также он отметил, что цена, по которой Россия поставляет нефть в Индию является коммерческой тайной. Раскрытие подобной информации, по мнению Алипова, навредило бы обеим странам. Также он отметил, что власти Индии исходят в данном вопросе из своих собственных потребностей, а не из желаний Вашингтона.

Как писал ранее сайт KP.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия в сотрудничестве с Индией по нефти не станет исходить из сообщений СМИ.

Напомним, в октябре 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, а в марте 2023 вошла в пятерку ее крупнейших торговых партнеров.