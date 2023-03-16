Асад сообщил, что большинство сирийцев поддерживает Россию в спецоперации

Башар Асад Фото: REUTERS

Большинство сирийцев поддерживает Россию в специальной операции на Украине. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в беседе с РИА Новости.

По его словам, победа Москвы сделает мир безопаснее, что понимает и сирийский народ, который уже пострадал из-за однополярного мироустройства.

"Обязательно возникнет новый мир - более безопасный и спокойный", - уверен Асад.

Другой причиной поддержки России со стороны сирийцев Асад назвал солидарность, ведь именно Москва поддержала Сирию в борьбе с терроризмом.

Как ранее писал сайт KP.RU, Башар Асад заявил, что Дамаск признал новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов новыми территориями. Он также выразил мнение, что Запад начал третью мировую войну, которую ведет руками нацистов на Украине во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в июне 2022 года в России стартовал проект Общероссийского народного фронта "Все для победы!". Он дал возможность всем россиянам принять участие в помощи военнослужащим, сделав один перевод. К середине февраля удалось собрать более 4,2 млрд рублей. Все собранные деньги были использованы на приобретение действительно необходимых в зоне спецоперации вещей.