Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* задержан за публикацию экстремистской символики

Евгений Ройзман Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан в РФ иноагентом) задержан за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщил "КП-Екатеринбург" адвокат политика Владислав Идамжапов.

По его словам, речь идет о репосте записи экстремистского содержания в социальной сети "ВКонтакте". Юрист утверждает, что произошла ошибка, так как Ройзман* не пользуется данной соцсетью.

"Вероятно, это просто ошибка. Евгений Вадимович* никогда не пользовался лично данной социальной сетью", - уточнил Идамжапов.

Напомним, весной 2022 года Евгения Ройзмана* трижды штрафовали по административной статье за дискредитацию Вооруженных сил РФ на общую сумму 150 тысяч рублей. После этого ему назначили штраф в размере 85 тысяч рублей за неуважение к власти.

За видеозапись, опубликованную в интернете, в августе против Ройзмана* возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ", которая предусматривает в качестве наказания до трех лет лишения свободы.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента