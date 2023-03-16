Депутат Чепа назвал разведывательные аппараты США законной целью России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru заявил, что разведывательные аппараты США, занимающиеся нелегальным шпионажем в отношении страны, а также наращивающие угрозу безопасности, представляют законные цели для России.

Как отметил парламентарий, на украинской территории находится большое число разведывательных центров, которые осуществляют собственную деятельность около границ. «Все они являются законной целью для России, именно поэтому их пытаются прятать», - отметил он.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с главой Пентагона Ллойд Остином обсудили стал инцидент в Черном море, где упал беспилотник США. Как передает ОТР, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон не соблюдал заявленную Москвой зону ограничения полетов и усилил разведывательную деятельность.

Тем временным военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «360» заявил, что США запустили беспилотник специально, поскольку хотели проверить, какая реакция последует со Москвы.