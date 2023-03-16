Politico: власти США надеются на наступление Украины ближе к маю 2023 года

Украина рассматривает два направления гипотетического наступления Фото: REUTERS

В администрации президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена рассчитывают, что Украина перейдет в наступление ближе к маю 2023 года, пишет издание Politico со ссылкой на информированные источники.

"Американские чиновники больше сосредоточены на подготовке Украины к крупному весеннему наступлению для возвращения территорий, которое, как они ожидают, начнется к маю", - говорится в публикации.

Журналисты утверждают, что для этого Запад направляет Киеву сотни танков и бронемашин и большое число боеприпасов.

Собеседник издания отметил, что Киев рассматривает два направления для возможного удара – южное и восточное. В первом случае речь идет о продвижении к Крыму через Херсон, во втором – к Азовскому морю, чтобы отрезать сухопутное сообщение России с полуостровом.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава региона Сергей Аксенов заявил, что у Украины нет никаких шансов взять Крым после фортификации и создания оборонительной линии на территории полуострова. Чиновник подчеркнул, что жителям республики ничего не угрожает.

Напомним, обозреватель Asia Times Стивен Брайен пришел к выводу, что Украина не сможет начать наступление на Крым без поддержки Соединенных Штатов.

Журналист допускает, что вероятное весеннее наступление ВСУ "было спланировано в Пентагоне" и указывает на то, что Вашингтон поставляет огромное количество военного снаряжения Киеву, который постоянно угрожает захватить полуостров.