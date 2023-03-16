В Москве началось серийное производство четырех новых моделей лифтов

Предприятие серьезно расширило линейку лифтов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о запуске в серийное производство четырех новых моделей лифтов. Их начала выпускать в столице компания «Мослифт» в рамках программы по импортозамещению.

«Предприятие серьезно расширило линейку лифтов, - отметил заммэра. - В сжатые сроки были разработаны и запущены в серийное производство четыре новые модели - панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемники на тяговых ремнях».

По его словам, компания также разрабатывает скоростные лифты. Их скорость будет достигать 2,5 м/с при нынешнем среднем показателе 1-1,6 м/с.

Напомним, с августа по декабрь 2022 года компания выпустила более 130 новых медицинских лифтов для медицинских учреждений города

«Это - современные машины с большой грузоподъемностью и увеличенными размерами проемов до 1400 мм вместо 1200 мм», - уточнил Бирюков.

Модели выглядят так. Кабины - из высокопрочной нержавеющей стали. Вместо распашных дверей - автоматические. Подъемники - с системами высокой точности остановки, бесперебойного питания, малошумными контакторами в станции управления и механизмах дверей, безредукторными лебедками, обеззараживающими УФ-рециркуляторами.

Кстати, обзорные панорамные лифты премиум-класса используются для торговых центров и офисных зданий. В них установлено многослойное небьющееся стекло с антивандальной «начинкой» и смарт-стеклом, позволяющим управлять прозрачностью в зависимости от времени суток и погоды.

Еще одна новинка - лифты на тяговых ремнях. Они меньше шумят и экологичны, поскольку в них вместо стальных канатов стоят армированные полиуретановые ремни.