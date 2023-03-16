Дерматолог Щеплева заявила о необходимости смывать косметику перед тренировкой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врач-дерматолог Наталья Щеплева в беседе с «Газета.Ru» рассказала о необходимости смывать пудру и тональный крем перед посещением тренажерного зала, уточнив, что при повышенной потливости и использовании косметики учаливается риск воспалений.

«Перед спортивным залом необходимо смыть косметику, нанести тоник или легкий крем/флюид. Умываться лучше щадящим средством: подойдут крем-гель или пенка», - заявила специалист, посоветовав также использовать мицеллярную воду.

Щеплева также рекомендовала после тренировки людям с акне отказаться от посещения сауны или бани.

Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в разговоре с RT предупредила, что к походу в баню необходимо относиться так же ответственно, как и к спортзалу, отметив, что в обоих случаях организм получает нагрузку, которая несовместима с плотной пищей, а также алкогольными напитками.

Врач-терапевт Елена Тихомирова в беседе с Life.ru заявила, что интенсивные тренировки стоит делать только подготовленным людям, предупредив о возможности потерять сознания.