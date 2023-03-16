Медиаменеджер Илья Красильщик заочно арестован за фейки о российской армии

Илья Красильщик. Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Российский медиаменеджер, бывший издатель "Медузы"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) Илья Красильщик заочно арестован по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы, который и избрал соответствующую меру пресечения.

Красильщик обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии, совершенном по мотивам ненависти или вражды. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Как следует из вердикта инстанции, обвиняемому заочно назначен арест сроком на два месяца.

Как ранее писал сайт KP.RU, в июле 2022 года Министерство внутренних дел России объявило в розыск Илью Красильщика. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков рассказал журналистам, что Красильщик обвиняется в распространении недостоверной информации о спецоперации на Украине.

Напомним, Илья Красильщик с 2014 года работал издателем "Медузы"*. В 2019 году он занял должность менеджера международных проектов крупной российской компании, где проработал до 2022 года, после чего уехал из России.

* признанно СМИ-иноагентом в России